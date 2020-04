NFL, tutti i movimenti di mercato: i Bengals scelgono Burrow alla #1 del Draft, Tampa Bay sogna con Brady e Gronkowski, si muovono Gurley e Hopkins (Di venerdì 24 aprile 2020) Mentre siamo nel bel mezzo del Draft 2020 (come previsto questa notte i Cincinnati Bengals hanno scelto il QB Joe Burrow) virtuale per colpa del COVID-19, ma quanto mai scoppiettante, andiamo a fare il punto della situazione sui movimenti di mercato già avvenuti nella NFL. Senza usare mezzi termini, stiamo vivendo una off-season letteralmente epocale. Non si potrebbe definire in un altro modo una annata nella quale il leggendario Tom Brady se ne va sbattendo la porta (soprattutto nei confronti del coach Bill Belichick) dai New England Patriots per accasarsi ai Tampa Bay Buccaneers. Basterebbe già questo. Ma pochi giorni fa si è scritta un’altra pagina che ha del clamoroso. Il suo ex compagno proprio ai tempi bostoniani, il fortissimo Tight End Rob Gronkowski, saluta a sua volta i Patriots per ricongiungersi con il quarterback vincitore di sei Super Bowl. ... Leggi su oasport LUKAKU "PRIMA DI INTER-CAGLIARI TUTTI AMMALATI/ Il club precisa : solo 4 influenze

“Eravamo tutti malati” - ma l’Inter bacchetta Lukaku : “Irritati con il belga - solo 4 influenze”

La didattica a distanza della NFL : ritiri on line - con mezzi uguali per tutti (Di venerdì 24 aprile 2020) Mentre siamo nel bel mezzo del2020 (come previsto questa notte i Cincinnatihanno scelto il QB Joe) virtuale per colpa del COVID-19, ma quanto mai scoppiettante, andiamo a fare il punto della situazione suidigià avvenuti nella NFL. Senza usare mezzi termini, stiamo vivendo una off-season letteralmente epocale. Non si potrebbe definire in un altro modo una annata nella quale il leggendario Tom Brady se ne va sbattendo la porta (soprattutto nei confronti del coach Bill Belichick) dai New England Patriots per accasarsi aiBay Buccaneers. Basterebbe già questo. Ma pochi giorni fa si è scritta un’altra pagina che ha del clamoroso. Il suo ex compagno proprio ai tempi bostoniani, il fortissimo Tight End Rob Gronkowski, saluta a sua volta i Patriots per ricongiungersi con il quarterback vincitore di sei Super Bowl. ...

sheva_gol : RT @huddlemag: Domenica sera vi aspettiamo al @MindTheGapMi per la nostra LIVE DRAFT NIGHT nel quale sveleremo le scelte della Redazione. S… - simonecrovo : @luca74alba @LeoGoatJames @ApacheRossonero In NFL credo che, a parte i qb, siano tutti delinquenti ?? - BonzoMassimo : RT @BlitzMagazine_: Ogni GM avrà a disposizione un tecnico informatico durante tutti e tre i giorni del Draft. Quello dei Detroit Lions s… - sportli26181512 : NFL Draft 2020, le 32 scelte del primo giro. Il n° 1 Joe Burrow ai Bengals. FOTO: Si è tenuto nella notte il Draft… - AndreaBalduzzi1 : Sono al minuto dieci di diretta del draft nfl e in tutti gli ultimi 8 minuti di pubblicità strappalacrime sulla gen… -