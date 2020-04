Nel 105° anniversario dalla partita del FC Aquila | 25 aprile 1915

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 24 aprile 2020) La gloriosa AS, 1935, militante in serie BL’– L’antesignana extra Abruzzi, tradizione ludico-sportivana, rinverdita a fine’800 dal liberalismo degli Jacobucci, Signorini-Corsi, Bavonio, Camerini con l’internazionalismo del CAI, tirassegno ed Olimpiade d’expo nel 1903, vede fiorire le ginniche Amiternum, Podistica Audax e militare Folgore, sintetizzabili per via scolastica nella Società sportiva del 1910 e versatile in atletismo anche femminile, ciclismo, tennis, sci, forse, nel calcio. C’è negli Abruzzi un lento raccoglimento sul footballcrescente popolarità e lo desumiamopagine del giuliese “Il Velocipede” ed aprutino “L’Attualità” nel 1913, anche dalle rubriche apposite che i periodici apprestano in tema a riflesso dell’attivismo sportivo ...