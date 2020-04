Naomi Campbell | fisico statuario alla soglia dei 50 anni | Mangio solo una volta al

(Di venerdì 24 aprile 2020) Prossima ai 50sembra non conoscere tempo. Nonostante il metabolismo più lento dovuto all'età, la modella ha svelato il suo segreto per mantenersi sempre in forma. In un’intervista...

GazzettaDelSud : #NaomiCampbell, fisico statuario alla soglia dei #50anni: 'Mangio solo una volta al giorno' - RetweetPalermo : RT @GDS_it: Fisico al top a quasi 50 anni, #NaomiCampbell svela il suo segreto: 'Mangio una volta al giorno' - GDS_it : Fisico al top a quasi 50 anni, #NaomiCampbell svela il suo segreto: 'Mangio una volta al giorno'… - zazoomnews : Naomi Campbell svela il suo segreto: mangia solo a pranzo e dolci solo la domenica (Foto) - #Naomi #Campbell… - Albysan4 : @diegobellafiore @miolto @Mov5Stelle E se tu eri un ex gestore dei meetup io sono Naomi Campbell. -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell

Gazzetta del Sud

Il prossimo 22 anni taglierà il traguardo dei 50 anni. Eppure il fisico di Naomi Campbell sembra non conoscere tempo. Nonostante il metabolismo più lento dovuto all'età, la modella ha svelato il suo ...Prossima ai 50 anni, Naomi Campbell sembra non conoscere tempo. Nonostante il metabolismo più lento dovuto all'età, la modella ha svelato il suo segreto per mantenersi sempre in forma. In ...