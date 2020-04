Naike Rivelli | “Sconvolti dalle mie foto shock? Guardate…”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 24 aprile 2020)posta unasul suo profilo Instagramè da giorni al centro di una polemica sui social sul modo con cui si interfaccia ai suoi followers. Diverse sono state le posizioni dall’opinione pubblica che si è spaccata sull’argomento. Ledello scandalo e la risposta del pubblico In questi ultimi giorni, la bellaha regalato ai suoi followers scatti bollenti. Non si è risparmiata neanche un attimo in questo periodo di quarantena per la gioia di tutti i fans. Nel primo la si vedeva su un balcone della sua casa sulla Rambla. Lei voltata di schiena e con un intimo quasi inesistente si teneva in equilibrio facendo la spaccata tra le ringhiere. In un’altra‘artistica’ invece la si vede attaccata ad un attaccapanni dentro un armadio in intimo. Da qui la polemica è arrivata velocemente allo ...