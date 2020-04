Muore di arresto cardiaco dopo aver contratto il covid-19: la moglie trova una lettera sul cellulare (Di venerdì 24 aprile 2020) Lui, 32 anni, è morto per un arresto cardiaco dopo aver contratto il covid-19. La moglie lo ha portato lo ha portato all’ospedale di Danbury, Connecticut, ma ormai era troppo tardi. Quando le hanno consegnato gli effetti personali di lui, nel suo telefono ha trovato una lettera. È la storia di Katie e John Coelho, 33 e 32 anni e ha riportarla è Buzzfeed: “Vi amo con tutto il mio cuore. Mi hai donato la vita migliore che potessi desiderare. Sono così fortunato e così orgoglioso di essere tuo marito e il padre di Braedyn e Penny. Sei la persona più bella e premurosa che abbia mai conosciuto. Sei davvero unica. Continua a vivere la tua vita con la stessa felicità e la stessa passione che mi hanno fatto innamorare di te. Vederti diventare la migliore mamma del mondo per i nostri figli è stata la cosa più forte che io ... Leggi su ilfattoquotidiano Muore per arresto cardiaco - la sua cagnolina lo veglia per giorni

Trapani - Arresto cardiaco : muore in strada

Figlia in lutto muore per arresto cardiaco al funerale della madre (Di venerdì 24 aprile 2020) Lui, 32 anni, è morto per unil-19. Lalo ha portato lo ha portato all’ospedale di Danbury, Connecticut, ma ormai era troppo tardi. Quando le hanno consegnato gli effetti personali di lui, nel suo telefono hato una. È la storia di Katie e John Coelho, 33 e 32 anni e ha riportarla è Buzzfeed: “Vi amo con tutto il mio cuore. Mi hai donato la vita migliore che potessi desiderare. Sono così fortunato e così orgoglioso di essere tuo marito e il padre di Braedyn e Penny. Sei la persona più bella e premurosa che abbia mai conosciuto. Sei davvero unica. Continua a vivere la tua vita con la stessa felicità e la stessa passione che mi hanno fatto innamorare di te. Vederti diventare la migliore mamma del mondo per i nostri figli è stata la cosa più forte che io ...

FQMagazineit : Muore di arresto cardiaco dopo aver contratto il covid-19: la moglie trova una lettera sul cellulare - h_steni : @ANSA_Salute @Agenzia_Ansa Ma come, prima 'minacciano' di arresto chi si fosse recato al pronto soccorso e poi si l… - P_M_1960 : @MoniaPompilio Cmq giusto per informazione il virus non lo si conosce ancora abbastanza.. tant'è che non si muore p… - OGGIRIO : @BeppeMarottaMa1 @Corriere L'unica cosa certa che si muore per arresto cardiaco .... Forse .... Ma anche no... Comu… - Mmarrand : @FabiCastelletti @RGargiu @FranceseMario @zivieri_martina @iannone_ale No lei é quella che muore da martire per un… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore arresto Civitavecchia, bambino di un mese muore all'ospedale: aperta un'indagine Il Messaggero Muore ad un anno per polmonite nell’ospedale di Agrigento, eseguito il tampone

muore un bagherese di 73 anni 11:47Svaligia le villette, arrestato topo d’appartamenti nel Trapanese 11:42Sbloccati 58 milioni per aree verdi, scuole e strade: lavori dallo Zen allo Sperone ...

Muore di arresto cardiaco dopo aver contratto il covid-19: la moglie trova una lettera sul cellulare

Lui, 32 anni, è morto per un arresto cardiaco dopo aver contratto il Covid-19. La moglie lo ha portato lo ha portato all’ospedale di Danbury, Connecticut, ma ormai era troppo tardi. Quando le hanno ...

muore un bagherese di 73 anni 11:47Svaligia le villette, arrestato topo d’appartamenti nel Trapanese 11:42Sbloccati 58 milioni per aree verdi, scuole e strade: lavori dallo Zen allo Sperone ...Lui, 32 anni, è morto per un arresto cardiaco dopo aver contratto il Covid-19. La moglie lo ha portato lo ha portato all’ospedale di Danbury, Connecticut, ma ormai era troppo tardi. Quando le hanno ...