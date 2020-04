MotoGP | gli italiani scaldano il mercato 2021 | Valentino Rossi | Andrea Dovizioso

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) Per il momento i pilotinon possono essere protagonisti in pista. C’è chi prevede che, per colpa dell’emergenza sanitaria globale, non potranno esserlo fino al, perchè la stagione verrà cancellata. Provando ad essere più positivi, confidiamo che almeno una parte della stagione attuale si potrà disputare. È troppo presto per parlare di futuro? Questo no. Purtroppo tempo ce n’é in abbondanza dato che non si può ancora correre, per cui analizziamo la situazione dei piloti di casa nostra nella classe regina. Oggettivamente, saranno loro a smuovere le acque a livello dida qui al. Marc Marquez ha rinnovato con la Honda, Maverick Vinales e Fabio Quartararo saranno la coppia del team Movistar Yamaha, Alex Rins si è legato alla Suzuki con Joan Mir che è già in odore di ...