Motocross | calendario 2020 | le gare cancellate ed i possibili recuperi Tutti gli scenari

(Di venerdì 24 aprile 2020) Una serie di punti interrogativi caratterizzano queste ultime settimane. La domanda fondamentale però chesi pongono è la seguente: che normalità sarà? Indubbiamente la pandemia globale ha stravolto le vite die l’effetto domino nel mondo dello sport si è fatto sentire. Tra rinvii, cancellazioni e soluzioni di emergenza, tanti campionati hanno dovuto fare i conti con questa situazione così difficile. Non fa eccezione il Mondialediche, di fatto, ha visto andare in scena solo i primi due round a Matterley Basin (Gran Bretagna) e a Valkenswaard (Olanda). Si è assistito, infatti, ai rinvii delle tappe del Gran Premio di Argentina (dal 22 marzo al 22 novembre), di Spagna (dal 19 aprile all’11 ottobre) e del Portogallo (dal 26 aprile al 18 ottobre). Per via dell’emergenza sanitaria, come riporta il ...

Ultime Notizie dalla rete : Motocross calendario

Non fa eccezione il Mondiale 2020 di Motocross che, di fatto, ha visto andare in scena solo i primi due round ... Per via dell’emergenza sanitaria, come riporta il sito ufficiale del Mondiale 2020, ...Ne è uscito un road movie che accompagna lo spettatore per i 9.000 km dall’Italia al deserto del Sahara in sella alla moto tra strade crollate, uragani e molte difficoltà, facendo provare sensazioni ...