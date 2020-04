Morto il rapper Fred the Godson: era ricoverato per covid-19. L’addio dell’amico Gué Pequeno (Di venerdì 24 aprile 2020) È Morto a soli 35 anni Fred the Godson, rapper newyorkese ricoverato per covid-19. Fredrick Thomas era in ospedale da più di due settimane: soffriva di asma e da subito le sue condizioni erano apparse molto gravi. “Sono qui con questo covid-19 di m…a! Per favore, prega per me!“, scriveva su Instagram qualche giorno fa. Tra coloro in lutto oggi anche l’amico Gué Pequeno che da tempo vive e lavora a Miami. Nelle sue Instagram story il rapper italiano ha pubblicato una foto con un cuore spezzato. In tanti hanno scritto messaggi sui social per questo amato esponente della scena rap. L'articolo Morto il rapper Fred the Godson: era ricoverato per covid-19. L’addio dell’amico Gué Pequeno proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Fred the Godson - morto amico di Gue Pequeno per Coronavirus/ Il rapper aveva 35 anni

