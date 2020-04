Morto Aldo Masullo | il filosofo con la passione per la politica Aveva 97 anni Napoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il giorno di Pasquaspento 97 candeline: oggi si è spento ile politico napoletano. Avellinese di nascita, in realtà, ma napoletano d’adozione: tanto legato alla città dove insegnava, da ricevere la cittadinanza onoraria come regalo di compleanno. Professore di Filosofia Morale all’Università Federico II di, neglidelle contestazioni era considerato tra i docenti “progressisti”: da allora il suo impegno politico non si è mai fermato. Capolista del PDS nelle elezioni amministrative del giugno 1992 e poi, nel marzo del 1993, protagonista adella innovativa esperienza della “giunta del sindaco”. Due legislature al senato – dal 1994 al 2001 – e membro della Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi e, come neglisettanta, della Commissione per ...