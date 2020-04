“Morte imprenditoriale” | la disperazione della ristorazione sannita

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Decreti ed incertezze, voglia di ripartire e di lavorare, di tornare a vedere il sole dopo tanto buio, ma tanta preoccupazione, mancanza di tempo e troppe le misure restrittive da parteRegione Campania. I ristoratori Sanniti in maniera spontanea hanno aderito al gruppo “Emergenza” per unirsi alla manifestazione di protesta organizzata dai movimenti di imprenditori del mondo HO.RE.CA del 29 aprile. Di seguito il comunicato del gruppo “Emergenza”. “Dopo due mesi di silenzio, di sacrifici, di obbedienza e di rispetto, è giunto il momento di far sentire il grido didi tutte le attività dicittà di Benevento, che liberamente e spontaneamente hanno aderito al gruppo “Emergenza”.Purtroppo, il rischio del ...