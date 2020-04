Mondo della musica in lutto | giovane rapper di 35 anni morto per Coronavirus

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 24 aprile 2020) "Pregate per me", queste le sue ultime parolesui social network. Il, a soli 35, stroncato dal Covid-19. Era ricoverato da oltre due settimane in ospedale. Dopo esser stato contagiato dal virus, le sue condizioni erano apparse subito gravi. A piangerne oggi la scomparsa è tutto ilpop e rap, anche l’amico e collega Gué Pequeno, che sui social lo ha ricordato con commozione. Fred the Godson, così era chiamato nell'ambiente rap americano l'artista del South Bronx, aveva svelato di avere contratto illo scorso 6 aprile. Da allora il, ricoverato in ospedale, ha avuto bisogno del respiratore polmonare a causasua asma. A portarlo alla morte sarebbero state, però, le complicanze renali dovute al diffondersi del virus. (Continua...) Solo una settimana fa, Fred si ...