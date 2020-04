Milik Juventus: tre contropartite per il Napoli (Di venerdì 24 aprile 2020) La Juventus punta tutto su Milik: tre contropartite tecniche per il Napoli di Gattuso. La situazione La Juventus ha deciso di affondare il colpo per Arkadiusz Milik, che lascerà il Napoli a fronte del mancato accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2021, per non meno di 40 milioni di euro. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club bianconero potrebbe abbassare le pretese economiche dei partenopei inserendo nell’operazione Federico Bernardeschi, Daniele Rugani e Cristian Romero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli - Milik vuole la Juventus : apertura ad una contropartita

TUTTOSPORT – “Trezegol vota Mauro Icardi - ma ora è Arkadiusz Milik l’idea più forte per la Juventus”

Napoli - Gianni Di Marzio è sicuro : “Per la Juventus Arkadiusz Milik ha compatibilità con Cristiano Ronaldo” (Di venerdì 24 aprile 2020) Lapunta tutto su: tretecniche per ildi Gattuso. La situazione Laha deciso di affondare il colpo per Arkadiusz, che lascerà ila fronte del mancato accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2021, per non meno di 40 milioni di euro. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club bianconero potrebbe abbassare le pretese economiche dei partenopei inserendo nell’operazione Federico Bernardeschi, Daniele Rugani e Cristian Romero. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : RAI, Paganini: 'Milik-Juventus? Sapevo di questo interessamento, la trattativa con Icardi è più difficoltosa. E' un… - infoitsport : Romero, l’agente: “Lo proposi al Napoli, poi l’ha comprato la Juventus. Scambio con Milik? Non costa poco…” - infoitsport : Gualberto Alvino: “Per quel che so io, Milik ha già l’accordo con la Juventus” - davide88m : ••ESCLUSIVA DAVIDE N’SIDERS•• Potrebbe essere proprio lui la pedina di scambio della #juventus per arrivare a… - infoitsport : Juventus, clamoroso: non solo Milik, altro colpo dal Napoli -