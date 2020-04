Milik come Higuain: la Juventus prepara un nuovo sgarro al Napoli (Di venerdì 24 aprile 2020) ​Arkadiusz Milik è il protagonista del nuovo capitolo della saga ​Juventus contro ​Napoli. L'attaccante polacco è un obiettivo concreto dei bianconeri in vista della prossima stagione, proprio come successe nella tribolata vicenda che portò Gonzalo Higuain a Torino nell'estate 2016. Il bomber argentino (candidato a lasciare il posto al classe '94) fu acquistato dalla Vecchia Signora tramite il pagamento della clausola risolutoria inserita nel contratto. Una sorta di sgambetto verso l'allora... Leggi su 90min Tuttosport - Milik-Juve - a Napoli c'è un nome caldo come possibile contropartita

Calciomercato Napoli - la Juventus vuole Arkadiusz Milik o Mauro Icardi come sostituto di Gonzalo Higuain

Ultime Notizie dalla rete : Milik come Milik come Higuain: la Juventus prepara un nuovo sgarro al Napoli 90min Nawalka: "MIlik alla Juve? Enorme salto in avanti. Momento opportuno per un top club"

L'ex commissario tecnico della Polonia Adam Nawalka ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Europacalcio.it commentando al possibilità che Milik si trasferisca alla Juventus: "Non so quali siano i ...

Calciomercato Juventus, Moggi “manda” Milik in bianconero

Calciomercato Juventus, Moggi boccia Mauro Icardi. Moggi poi approfondisce il suo pensiero e lo spiega così: “Non so la trattativa come andrà a finire, ma mi sento di escludere l’argentino. E’ interve ...

