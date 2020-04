Milan, Ibrahimovic glissa sul futuro: “Il contratto? Vedremo come finisce…” (Di venerdì 24 aprile 2020) Si allena in Svezia, con l’Hammarby, ed è pure andato in gol (ecco il VIDEO) in amichevole. L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic sta aspettando di capire cosa ne sarà del campionato italiano e della ripresa degli allenamenti. Ma di futuro ha già di fatto parlato: “Ho un contratto con il Milan e Vedremo come finisce lì e se finisce“, le sue parole Dplay riportate da www.aftonbladet.se. “Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile ma non sai mai cosa può succedere. Sono una persona che vuole esibirsi, voglio essere in grado di contribuire con qualcosa di mio. Vedremo cosa succede”.L'articolo Milan, Ibrahimovic glissa sul futuro: “Il contratto? Vedremo come finisce…” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Ibrahimovic : «Ho un contratto con il Milan. Vedremo come finirà»

Milan - nome nuovo per il dopo Ibrahimovic : è di Raiola

ZLATAN IBRAHIMOVIC/ Video - il bomber del Milan in gol con l'Hammarby (Di venerdì 24 aprile 2020) Si allena in Svezia, con l’Hammarby, ed è pure andato in gol (ecco il VIDEO) in amichevole. L’attaccante delZlatansta aspettando di capire cosa ne sarà del campionato italiano e della ripresa degli allenamenti. Ma diha già di fatto parlato: “Ho uncon ilfinisce lì e se finisce“, le sue parole Dplay riportate da www.aftonbladet.se. “Ho detto che voglio giocare a calcio il più a lungo possibile ma non sai mai cosa può succedere. Sono una persona che vuole esibirsi, voglio essere in grado di contribuire con qualcosa di mio.cosa succede”.L'articolosul: “Ilfinisce…” CalcioWeb.

AntoVitiello : #ibrahimovic dopo l'amichevole con l'Hammarby: 'Ho un contratto con il #Milan e vedremo come finisce lì, se finisce… - SkySport : LUKAKU DAY #SkySportYou ? INTER - MILAN 4-2 Risultato finale ? L’INTER VINCE IL DERBY DI MILANO ? ? #Rebic (40’) ?… - capuanogio : Salgono le quotazioni di #Pioli per la panchina del #Milan dell'anno prossimo. Ottimo rapporto con #Ibrahimovic, ca… - marcullo02 : RT @FraNasato: Secondo Il Corriere della Sera #Gazidis vorrebbe tenere #Ibrahimovic anche per la prossima stagione, rinnovando il contratto… - pccpla : RT @CalcioFinanza: #Ibrahimovic sul futuro: «Ho un contratto con il #Milan, vedremo come finirà» -