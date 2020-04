"Mi davano del fascioleghista". Coronavirus, clamorosa rivincita di Burioni (e come gode Salvini) | Video (Di venerdì 24 aprile 2020) Che rivincita, per Roberto Burioni. Il virologo infatti fu tra i primi ad avvertire circa il rischio-contagio del Coronavirus, circa la possibilità che attecchisse anche in Italia (nonostante qualche iniziale titubanza). E così, dobbiamo riavvolgere il nastro fino al 26 gennaio scorso, quando Burioni era ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un video rilanciato dall'account twitter della trasmissione di Rai 2: "Per chi non l'avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professor Burioni dal 26 gennaio sul Coronavirus e sui rischi di contagio, quando ancora non era stato accertato nessun caso in Italia", scrivono da Che tempo che fa. Video rilanciato da Burioni con commento polemico: "I bei tempi quando mi davano dell allarmista e del fascioleghista e il virus non c'era. Ma io l'avevo detto che poteva arrivare", conclude sornione. Già, a fine ... Leggi su liberoquotidiano "Le informazioni del governo andavano condivise prima" - dice Gori

"Ma cosa dice Spiller?". Socci contro il giornalista tedesco : tra Italia e Germania - prima dell'euro - le cose andavano così

"Mi davano della razzista - oggi invece si scopre che è possibile". Contagio e immigrati - la Meloni svela la vergogna della sinistra (Di venerdì 24 aprile 2020) Che, per Roberto. Il virologo infatti fu tra i primi ad avvertire circa il rischio-contagio del, circa la possibilità che attecchisse anche in Italia (nonostante qualche iniziale titubanza). E così, dobbiamo riavvolgere il nastro fino al 26 gennaio scorso, quandoera ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un video rilanciato dall'account twitter della trasmissione di Rai 2: "Per chi non l'avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professordal 26 gennaio sule sui rischi di contagio, quando ancora non era stato accertato nessun caso in Italia", scrivono da Che tempo che fa. Video rilanciato dacon commento polemico: "I bei tempi quando midell allarmista e dele il virus non c'era. Ma io l'avevo detto che poteva arrivare", conclude sornione. Già, a fine ...

RobertoBurioni : I bei tempi quando mi davano dell allarmista e del fascioleghista e il virus non c’era. Ma io l’avevo detto che pot… - Noovyis : ('Mi davano del fascioleghista'. Coronavirus, clamorosa rivincita di Burioni (e come gode Salvini) | Video) Playhi… - FrancescoRigh10 : RT @RobertoBurioni: I bei tempi quando mi davano dell allarmista e del fascioleghista e il virus non c’era. Ma io l’avevo detto che poteva… - paoloristori1 : RT @RobertoBurioni: I bei tempi quando mi davano dell allarmista e del fascioleghista e il virus non c’era. Ma io l’avevo detto che poteva… - AndreD81 : RT @RobertoBurioni: I bei tempi quando mi davano dell allarmista e del fascioleghista e il virus non c’era. Ma io l’avevo detto che poteva… -

Ultime Notizie dalla rete : davano del Usa 2020, gli effetti del coronavirus sulle elezioni: la sfida Trump-Biden si gioca sulla Cina Il Mattino "Oro e moda devono ripartire il 27": rabbia governatore su Conte

E siamo alla vigilia del 25 Aprile. Con Rossi puntano i piedi anche i governatori del Veneto, Zaia, che però ha già riaperto il 40% delle aziende e della Liguria, Toti: «Noi vorremmo dare possibilità ...

Alle dirette Instagram in pigiama i Subsonica preferiscono il trip di ‘Mentale strumentale’

Dopo il tour di Amorematico e l’uscita del live Controllo del livello di rombo Samuel ... Optarono per un disco strumentale ed è quel disco, che la Mescal si rifiutò di dare alle stampe, che ora ...

E siamo alla vigilia del 25 Aprile. Con Rossi puntano i piedi anche i governatori del Veneto, Zaia, che però ha già riaperto il 40% delle aziende e della Liguria, Toti: «Noi vorremmo dare possibilità ...Dopo il tour di Amorematico e l’uscita del live Controllo del livello di rombo Samuel ... Optarono per un disco strumentale ed è quel disco, che la Mescal si rifiutò di dare alle stampe, che ora ...