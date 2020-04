Meteo | weekend del 25 aprile | torna il sole | ma con qualche insidia

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo giorni di pioggia e nuvole, le previsionidell’ultimodivedono in testa il ritorno dele di temperature più miti su gran parte del Paese. Ma ci sarà spazio anche perdovuta alla presenza di correnti fresche e instabili.di sabato 25Secondo le previsioni diffuse dagli esperti di CentroItaliano.it, ildella Festa della Liberazione, ultimo fine settimana di, si apre all’insegna di un sensibile miglioramento su gran parte della Penisola. Stando alle proiezioni, si assisterà alla contesa tra anticiclone e flusso atlantico, una situazione che potrebbe non garantire stabilità diffusa su tutto il Paese. Per la giornata di sabato 25, si attende tempo stabile e prevalentemente asciutto ma non si esclude la possibilità di locali rovesci sulle Alpi sud ...