Meteo Roma | previsioni per il weekend

(Di venerdì 24 aprile 2020)per ilWeek end all’insegna del tempo stabile sulla Capitale con sole prevalente nell’intera giornata di sabato,sereno anche in serata. Qualche nube nella mattinata di domenica, ampie schiarite per la restante parte della giornata. Temperature comprese tra +9°C e +22°C.Lazio:per ilTempo in prevalenza stabile nel fine settimana con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa su gran parte della regione nella giornata di sabato, asciutto anche in serata. Domenica anche sarà caratterizzata dal tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, locali temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi di confine con l’Abruzzo; tempo stabile nelle ore serali su tutto il Lazio.Italia:per ilAl Nord: Al mattino molte nubi sulla Liguria e locali ...