Meteo REGGIO DI CALABRIA | ultimi disturbi | poi scenario soleggiato nel weekend

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ilsudivedrà residui piovaschi venerdì, in attenuazione. Poi subentrerà una fasepiù stabile, anche se domenica transiteranno banchi nuvolosi medio-alti. Venerdì 24: nubi sparse con piovaschi. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 14°C a 18°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 6 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Sabato 25: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord 9 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Domenica 26: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Lunedì 27: quasi ...