Meteo prossima settimana | ritorno di PIOGGIA e TEMPORALI fino al 1° Maggio

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il campo di alta pressione, che ha appena riconquistato l'Italia, non avrà assolutamente lunga durata. L'ultima parte d'aprile si preannuncia instabile, con l'Italia che verrà di nuovo snobbata, almeno parzialmente, dall'anticiclone. I primi segnali di cambiamento sono attesi già domenica, con un aumento dell'instabilità sui rilievi alpini e prealpini, ma anche sulle due Isoleri. Il cedimento dell'alta pressione si farà più netto nei primi giorni della nuova, in particolare tra martedì e mercoledì, per l'aprsi di una saccatura atlantica. Il peggioramento si manifesterà con il transito di un fronte, che porterà piogge esparsi al Centro-Nord, in rotta dalle aree di ponente verso i settori adriatici con associato un moderato calo delle temperature. Non si ...