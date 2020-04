Meteo NAPOLI: BEL TEMPO prevalente sino a lunedì (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà un rinforzo dell'anticiclone con soleggiamento garantito per tutta la parte finale della settimana. L'anticiclone dovrebbe reggere anche lunedì, poi si andrà incontro ad un cambiamento. Venerdì 24: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 2400 metri. Sabato 25: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 32 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Domenica 26: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 25 Km/h. Zero ... Leggi su meteogiornale Meteo Napoli domani venerdì 24 aprile : sole splendente

Il meteo su Napoli vedrà un rinforzo dell'anticiclone con soleggiamento garantito per tutta la parte finale della settimana. L'anticiclone dovrebbe reggere anche lunedì, poi si andrà incontro ad un ...

Matrimonio al tempo del Coronavirus, da Sant’Anastasia il militare sposa la sua Roberta

Alla cerimonia non erano presenti i genitori di Ciro, perché non hanno potuto lasciare la Campania per raggiungere Foggia, ma hanno potuto vedere il figlio e la nuora in videochiamata. Ci sarà tempo, ...

