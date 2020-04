Meteo MILANO | bel tempo fino al 25 aprile | seguirà qualche nube

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ilsusarà all'insegna del sole e di un po' di caldo sino a tutto il weekend, ma proprio domenica ci saranno più nuvole per via di un indebolimento dell'alta pressione. Seguirà un peggioramento da martedì. Venerdì 24: sereno. Temperatura da 10°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 24 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Sabato 25: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 9 Km/h, raffiche 29 Km/h. Zero Termico: circa 2800 metri. Domenica 26: nubi sparse. Temperatura da 13°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: circa ...