Meteo, le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare: piogge e maltempo tra fine Aprile e inizio Maggio (Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo una settimana caratterizzata da tanta pioggia in Italia, dapprima al Nord e poi soprattutto al Sud, anche nell’ultima settimana di Aprile si prevede una fase di maltempo sull’Italia e ancora una volta il bersaglio maggiore sarà il Centro-Sud. La tendenza del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 27 Aprile al 24 maggio. 27 Aprile – 03 Maggio 2020 Persiste un flusso di correnti mediamente occidentali con una curvatura più marcatamente ciclonica al Centro-Sud; in tale contesto i massimi di precipitazione saranno ancora localizzabili sulle regioni centrali e meridionali, dove comunque le temperature risulteranno in linea con le medie del periodo di riferimento. Al nord invece i valori pluviometrici saranno prevalentemente nella norma, mentre il campo termico si manterrà al di sopra delle medie. 04 – 10 Maggio ... Leggi su meteoweb.eu Meteo Roma : previsioni per il weekend

