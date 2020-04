MESSA PAPA FRANCESCO DIRETTA SANTA MARTA Video Rai 1 | nel virus siamo tutti preziosi

vaticannews_it : #23aprile #PapaFrancesco prega per le famiglie in crisi e per la conversione degli usurai che le affamano… - vaticannews_it : #22aprile #PapaFrancesco Prega per l'#Europa e ricorda che 'il modo di pensare più bello' e quello 'che più spiega… - Avvenire_Nei : Divina Misericordia. Il Papa: non ci colpisca un virus peggiore, l’egoismo indifferente - LucaFranzo6 : Buongiorno mondo..oggi a partire dalle 7 della mattina su tv duemila mi vedrò la santa messa detta da papa francesc… - effe_grazia : RT @germanshepard8: #24aprile 2005 – Città del Vaticano, ha luogo in Piazza San Pietro, di fronte a centinaia di migliaia di fedeli, la sol… -

MESSA PAPA Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : MESSA PAPA