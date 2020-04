Mes | Camera boccia ordine del giorno Fdi che chiedeva di non ricorrere al fondo M5s

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Mentre in Europa continuano la trattative sugli strumenti per affrontare la crisi e dopo che Giuseppe Conte ha rivendicato “grandi progressi” al consiglio Ue di ieri sera, il fronte delle discussioni si riapre in Italia. Lo scontro è tra Fratelli d’Italia da una parte e dall’altra il Movimento 5 stelle. I primi hanno infatti deciso di presentare undelallaper chiedere di “impegnare il governo a non usare il Mes in alcun caso“: la proposta è statata con 216 voti a favore e 119 favorevoli. Il governo aveva espresso parere contrario e i 5 stelle, che da sempre si professano contro il ricorso alsalva-Stati, hanno votato contro. Ma non tutti: 7 deputati M5s hanno votato con Fdi e uno si è astenuto. Pochi minuti dopo sul Blog delle Stelle è uscito un articolo dal titolo “le pagliacciate ...