Medici bocciano disinfettante Trump contro Coronavirus | pericolo mortale

Donald Trump avrebbe affermato che iniettare disinfettante potrebbe essere utile per combattere il Coronavirus? Questo è proprio quanto successo a margine del briefing giornaliero alla Casa Bianca sul Covid-19: il Presidente degli Stati Uniti avrebbe indicato le iniezioni di disinfettante, così come l'esposizione ai raggi ultravioletti, come strada percorribile per contrastare questo nemico invisibile. Inutile dirvi che la reazione dei Medici americani (e di tutto il mondo, ndr.) sia stata immediata: è pericoloso, potenzialmente fatale, ingerire o iniettarsi disinfettante. https://www.youtube.com/watch?v=QtgVxGkrX1Y&feature=emb title I Medici di tutto il mondo sono d'accordo: non pensate nemmeno di bere o iniettarvi disinfettante Chiunque decidesse di seguire le indicazioni di Trump ci lascerebbe subito la pelle. Una soluzione per nulla contemplata ...

