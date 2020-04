Mattarella: richiamo alla Resistenza ribadisce valori libertà (Di sabato 25 aprile 2020) I familiari delle vittime del coronavirus, gli operatori sanitari che combattono l'epidemia rappresentano quella "continuità di valori", a partire dalla solidarietà, che "hanno reso straordinario il nostro Paese". Parla il Repubblica Sergio Mattarella in occasione della festa del 25 aprile. "Oggi celebriamo il settantacinquesimo anniversario della Liberazione, data fondatrice della nostra esperienza democratica di cui la Repubblica è presidio con la sua Costituzione. La pandemia del virus che ha colpito i popoli del mondo - ha rilevato il capo dello Stato - ci costringe a celebrare questa giornata nelle nostre case. Ai familiari di ciascuna delle vittime vanno i sentimenti di partecipazione al lutto da parte della nostra comunità nazionale, così come va espressa riconoscenza a tutti coloro che si trovano in prima linea per combattere il virus e a ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus : Bernini - ‘da Mattarella severo richiamo a Ue e appello a coesione’

Coronavirus : Bernini - 'da Mattarella severo richiamo a Ue e appello a coesione'

Coronavirus : Verini - 'richiamo Mattarella spinga ad agire su carceri' (Di sabato 25 aprile 2020) I familiari delle vittime del coronavirus, gli operatori sanitari che combattono l'epidemia rappresentano quella "continuità di", a partire dsolidarietà, che "hanno reso straordinario il nostro Paese". Parla il Repubblica Sergioin occasione della festa del 25 aprile. "Oggi celebriamo il settantacinquesimo anniversario della Liberazione, data fondatrice della nostra esperienza democratica di cui la Repubblica è presidio con la sua Costituzione. La pandemia del virus che ha colpito i popoli del mondo - ha rilevato il capo dello Stato - ci costringe a celebrare questa giornata nelle nostre case. Ai familiari di ciascuna delle vittime vanno i sentimenti di partecipazione al lutto da parte della nostra comunità nazionale, così come va espressa riconoscenza a tutti coloro che si trovano in prima linea per combattere il virus e a ...

Melonspaul : RT @utini19: Durante gli interventi delle opposizioni in aula si sentono velate minacce ai rappresentanti del governo e certe anche qualcos… - arianna20032000 : RT @utini19: Durante gli interventi delle opposizioni in aula si sentono velate minacce ai rappresentanti del governo e certe anche qualcos… - ANTEO17 : RT @utini19: Durante gli interventi delle opposizioni in aula si sentono velate minacce ai rappresentanti del governo e certe anche qualcos… - utini19 : Durante gli interventi delle opposizioni in aula si sentono velate minacce ai rappresentanti del governo e certe an… - lucaferrari_na : @valentina_gnes Ha completamente tenuto fuori gioco le opposizioni, malgrado il richiamo di Mattarella. Nelle commi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella richiamo 25 aprile,Mattarella:richiamo Resistenza ribadisce valori libertà Yahoo Finanza 25 aprile,Mattarella:richiamo Resistenza ribadisce valori libertà

L'idea di potenza, di superiorità di razza, di sopraffazione di un popolo contro l'altro, all'origine della seconda guerra mondiale, lasciò il posto a quella di cooperazione nella libertà e nella pace ...

Due ragazze campane nominate “Alfieri” dal presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 25 attestati d’onore ... Elena, costretta su una sedia rotella, in quel video richiamo con forza all’impegno civico i suoi concittadini: ...

L'idea di potenza, di superiorità di razza, di sopraffazione di un popolo contro l'altro, all'origine della seconda guerra mondiale, lasciò il posto a quella di cooperazione nella libertà e nella pace ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 25 attestati d’onore ... Elena, costretta su una sedia rotella, in quel video richiamo con forza all’impegno civico i suoi concittadini: ...