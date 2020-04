Martina Stella Instagram, bollente in ambito rosso e scollatura da capogiro: «Bomba di sensualità!» (Di venerdì 24 aprile 2020) Bella, piena di energia e mamma spettacolare, stiamo parlando della stupenda Martina Stella. Le sue foto e i suoi buongiorno su Instagram ci stanno tenendo una gran compagnia e rendono questa quarantena meno pesante. Una piccola luce in mezzo al buio. L’influencer vanta quasi mezzo milione di followers, numero che cresce ogni giorno di più. Sono tutti pazzi di lei, ma anche della sua bambina. Stanno diventando più popolari e amate dei Ferragnez. Si è fatta conoscere quando solo a 16 anni ha partecipato al film di Gabriele Muccino, “L’ultimo bacio”. Una pellicola che le ha portato davvero fortuna e ha permesso alla sua carriera di fare un vero e proprio salto di qualità. Leggi anche:Diletta Leotta Instagram, allenamento “bollente” in terrazza: il décolleté straborda dal top Martina Stella e sua figlia Martina ... Leggi su urbanpost Martina Stella Instagram - elegante nell’abito lungo dallo spacco esagerato : «Irresistibile!»

Martina Stella : ”sto lavorando a progetti che vi coinvolgeranno”

Martina Stella sveglia i fan con un ballo bollente (Di venerdì 24 aprile 2020) Bella, piena di energia e mamma spettacolare, stiamo parlando della stupenda. Le sue foto e i suoi buongiorno suci stanno tenendo una gran compagnia e rendono questa quarantena meno pesante. Una piccola luce in mezzo al buio. L’influencer vanta quasi mezzo milione di followers, numero che cresce ogni giorno di più. Sono tutti pazzi di lei, ma anche della sua bambina. Stanno diventando più popolari e amate dei Ferragnez. Si è fatta conoscere quando solo a 16 anni ha partecipato al film di Gabriele Muccino, “L’ultimo bacio”. Una pellicola che le ha portato davvero fortuna e ha permesso alla sua carriera di fare un vero e proprio salto di qualità. Leggi anche:Diletta Leotta, allenamento “” in terrazza: il décolleté straborda dal tope sua figlia...

Ultime Notizie dalla rete : Martina Stella «Che dea», Martina Stella elegante nell'abito lungo dallo spacco vertiginoso: «Irresistibile!» UrbanPost Uniche: Diego Dalla Palma torna su Rai Premium con le storie di 8 donne

“Uniche”: su Rai Premium tornano gli incontri di Diego Dalla Palma con otto donne speciali

La protagoniste di questa stagione sono: Barbara De Rossi, Alba Parietti, Luce “Selen” Caponegro, Marcella Bella, Amanda Sandrelli, Drusilla Foer, Martina Stella e Caterina Guzzanti. In studio Diego ...

