Marchegiani | “A San Siro per Atalanta-Valencia | ho avuto sintomi influenzali Spero in un

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Luca, ex portiere della Lazio, ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ in cui ha confessato le sue paure per il Coronavirus: “Ero stato a Sanpere un paio di giorni prima avevo preso la metropolitana per Milan-Torino. Qualche preoccupazione poi c’è stata. Non hotosse o grossi disturbi, solo un paio di giorni con, senza febbre”. Si è parlato poi di ripartenza: “Il calcio rappresenta il simbolo del ritorno a una parvenza di normalità. Tutti siamo consapevoli che sarebbe meglio finire la stagione. Confido in un calcio dignitoso, non accroccato tanto per finire la stagione evitando code giudiziarie”. Infine un pensiero sulla corsa scudetto: “La stagione penso sia già stata falsata dallo stop e dalle modalità della ...