Malinovskyi parla sui social ucraini «Stagione da finire rispettando le norme»

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ruslan, centrocampista dell’Atalanta, in una chat suiorganizzata dalla Federcalcio ucraina esprime tutta la sua preoccupazione sul futuro del sistema calcio qualora non si tornasse a giocare.

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi parla

L'Eco di Bergamo

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, in una chat sui social organizzata dalla Federcalcio ucraina esprime tutta la sua preoccupazione sul futuro del sistema calcio qualora non si tornasse ...Un discorso ancor più valido se si parla del centrocampo, settore che muta fortemente ... con Torino e Atalanta in pole per aggiudicarsi il cartellino del trequartista rossonero. RUSLAN MALINOVSKYI.