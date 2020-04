Maldini | «Sono il più grande perdente della storia Ecco la partita che mi ha fatto più

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Paolosi è raccontato in una diretta Instagram insieme al suo amico Bobo Vieri:alcune parole del dirigente del Milan Paoloè stato protagonista di una lunga e divertente diretta Instagram in compagnia del suo amico Bobo Vieri.le parole del dirigente rossonero.– «Lache mi hapiù male? Una volta houna considerazione con Boban e Massara e ho pensato ‘il giocatore più’. Ho vinto tantissimo, tra cui 5 Champions, ma ho perso: 3 finali di Champions, 1 finale di Supercoppa Europea, 3 finali di Coppa Intercontinentale, 1 finale del Mondiale, 1 finale dell’Europeo, 1 semifinale del Mondiale e poi posso andare avanti… Ho avuto la fortuna di vincere tanto e ho visto queste finali perse come una cosa che fa parte del gioco, quindi ...