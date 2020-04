Maldini: "Mai pensato di andare via dal Milan. Serie A? Bisogna provare a riprendere" (Di venerdì 24 aprile 2020) Protagonista di una lunga diretta Instagram con Christian Vieri, Paolo Maldini ha ripercorso parte della sua lunga carriera al Milan e affrontato tanti temi caldi, a partire dall'eventuale ripresa del campionato: "Bisogna provare a riprendere e finire questa stagione. In questo momento ovviamente Bisogna avere come priorità la salute, ma se ci saranno le condizioni per iniziare Bisogna provarci. Il protocollo per i giocatori sarebbe molto rigido, la federazione ha dato un’indicazione, ovvero... Leggi su 90min Maldini sull’episodio del rigore in Fiorentina-Milan : “Non ho mai visto darne uno così”

