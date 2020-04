M5S prepara il terreno al sì al Mes Crimi | Senza condizionalità | lo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 aprile 2020) “Il Mes non è uno strumento adeguato” e “utile allo scopo”, ma se il ricorso al Meccanismo europeo di stabilità non dovesse prevedere delle; “lo valuteremo: non possiamo non valutare la situazione in cui non ci sono;, ci mancherebbe”. Sono le parole del capo politico M5S, Vito, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1.“Il problema oggi - ha proseguito il viceministro dell’Interno - è che questo strumento ci porta delle; future anche imprevedibili. Se avessimo la certezza che nessuno dopo due-tre anni venga a commissariare il Paese, è chiaro che potremmo prenderlo in considerazione. Ma questo deve essere certo e oggi non lo è”.Dentro i 5 stelle c’è grandissimo fermento attorno al Mes. Già ...