Lorenzo Giustino | tennis | “Il sistema di business ATP non funziona Sogno di entrare

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) L’ultima volta cheha disputato un incontro ufficiale dirisale allo scorso 5 marzo, quando la sconfitta in due set contro il taiwanese Jason Jung ne ha sancito l’eliminazione dal Challenger di Monterrey. Poi il dilagare della pandemia, la cancellazione di Indian Wells e lo stop forzato di tutti i tornei quantomeno fino al 12 luglio. Una sosta imprevista che sicuramente non agevola ilta napoletano (ma ormai trapiantato in Spagna) che, dopo la scorsa stagione estremamente positiva, attendeva questo 2020 con la speranza di poter beneficiare di quella continuità che spesso gli è mancata per poter spiccare il salto tra i primi 100 della classifica mondiale. Lo abbiamo sentito telefonicamente per un’intervista nella quale il numero 153 del ranking ATP ha parlato di questo momento particolare, dei suoi obiettivi futuri e anche di ...