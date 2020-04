L’Oms lancia progetto globale per il vaccino: «Nessuno è salvo se non sono tutti salvi» (Di venerdì 24 aprile 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un’iniziativa globale “storica”, che riunisce molti paesi, tra cui Italia, Francia e Germania. L’intento è quello di accelerare la produzione di vaccini, trattamenti e test contro il coronavirus e garantire un accesso equo ad essi. Il capo dell’Oms, Ghebreyesus l’ha così presentata in conferenza con Macron e la presidente della Commissione Europea von der Leyen: “Questa iniziativa è la più grande collaborazione medico-scientifica della storia per accelerare lo sviluppo, la produzione e l’equa distribuzione di vaccini, tamponi e trattamenti contro il Covid-19. In un mondo interconnesso come il nostro, Nessuno è salvo se non tutti sono salvi. Il Premier Giuseppe Conte ha così commentato la partecipazione ... Leggi su ilnapolista Coronavirus : l’OMS lancia una “collaborazione storica” per accelerare sviluppo e distribuzione del vaccino

Coronavirus - l’Oms lancia l’allarme per l’Africa : “Troppi morti e i numeri reali non si conoscono” - potrebbe diventare un dramma mondiale

Trump prepara la riapertura e lancia nuovi attacchi all’Oms (Di venerdì 24 aprile 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità hato un’iniziativa“storica”, che riunisce molti paesi, tra cui Italia, Francia e Germania. L’intento è quello di accelerare la produzione di vaccini, trattamenti e test contro il coronavirus e garantire un accesso equo ad essi. Il capo dell’Oms, Ghebreyesus l’ha così presentata in conferenza con Macron e la presidente della Commissione Europea von der Leyen: “Questa iniziativa è la più grande collaborazione medico-scientifica della storia per accelerare lo sviluppo, la produzione e l’equa distribuzione di vaccini, tamponi e trattamenti contro il Covid-19. In un mondo interconnesso come il nostro,se non. Il Premier Giuseppe Conte ha così commentato la partecipazione ...

Agenzia_Ansa : L'Oms lancia un'iniziativa per accelerare il vaccino per il covid-19 #coronavirus #ANSA - napolista : L’Oms lancia progetto globale per il vaccino: «Nessuno è salvo se non sono tutti salvi» La più grande collaborazion… - mauriziovorever : RT @Selia_89: L'OMS lancia iniziativa per ACCELERARE VACCINO. PAURA che sia più VELOCE il VIRUS a SPARIRE, ????? Non sia mai! Meno male che n… - CarmelinaCarmi : RT @Agenzia_Ansa: L'Oms lancia un'iniziativa per accelerare il vaccino per il covid-19 #coronavirus #ANSA - LBCeleste : RT @Agenzia_Ansa: L'Oms lancia un'iniziativa per accelerare il vaccino per il covid-19 #coronavirus #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oms lancia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo del 28 marzo Corriere della Sera