LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA: scende il numero dei pazienti in terapia intensiva (Di venerdì 24 aprile 2020) 18.16 Di seguito il quadro complessivo delle cifre in Italia, aggiornato a venerdì 24 aprile: TOTALE CONTAGI IN ITALIA (dall'inizio dell'emergenza): 192994: 106527 ammalati, 60498 guariti, 25969 morti TOTALE MALATI: 106527 di cui: 2173 in terapia intensiva, 22068 ricoverati con sintomi, 82286 in isolamento domiciliare. TOTALE MORTI: 25969 TOTALE GUARITI: 60498 18.06 Nuovo bollettino con cifre importanti quello fornito oggi, venerdì 24 aprile, dalla Protezione Civile, in merito ai contagi

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : si registrano altri 420 decessi in Italia

