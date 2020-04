LIVE Coronavirus, notizie in DIRETTA: Speranza: “Curva si è piegata” (Di venerdì 24 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 11.31 L’assessore lombardo all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli annuncia: “Nella nostra programmazione annuale avevamo già previsto la creazione di drive-in uno strumento di per sé affascinante che oggi assume una dimensione ancora più attuale perché permette di fruire in grande sicurezza dell’arte cinematografica”. 11.16: “La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela. Ci sono ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Speranza : “Bisogno di cautela”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : Furlan : “Su sicurezza trovata sintesi responsabile”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Speranza : “La curva epidemiologica si è piegata ma cautela” (Di venerdì 24 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 11.31 L’assessore lombardo all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli annuncia: “Nella nostra programmazione annuale avevamo già previsto la creazione di drive-in uno strumento di per sé affascinante che oggi assume una dimensione ancora più attuale perché permette di fruire in grande sicurezza dell’arte cinematografica”. 11.16: “La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela. Ci sono ...

DiMarzio : Ribadita la linea #UEFA: provare a concludere sul campo i campionati nazionali. In caso di impossibilità varranno i… - fanpage : Galli: “Per analisi di massa il test rapido è l’unico possibile” #24aprile - Internazionale : La pandemia sta costringendo molti italiani a mettere mano ai propri risparmi. Il problema è che tanti non ne hanno… - LucaLagana : RT @VNotKind: Gonzi? GONZI??? Gli svedesi oramai hanno sviluppato tutti gli anticorpi se ne strafregano della eventuale seconda ondata USC… - cecisplendor67 : Cecilia Ciaschi - Music For Hope 'C'è chi Spera' Live@Giardini in Scand... -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Coronavirus LIVE - Coronavirus: sei i decessi giovedì, multati anche tanti ragazzini PadovaOggi Coronavirus, un gigantesco cuore di sirene in Florida

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Coronavirus, in Turchia si festeggia la Giornata dei bambini

Il Giornale di Vicenza ...

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...Il Giornale di Vicenza ...