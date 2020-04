LIVE Coronavirus, notizie in DIRETTA: scende il numero dei pazienti in terapia intensiva (Di venerdì 24 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 18.42 CLASSIFICA CONTAGI Coronavirus NEL MONDO (PRIMI 10 PAESI): 1. USA 890.719 (50.836 morti) 2. Spagna 219.764 (22.524 morti) 3. Italia 192.994 (25.969 morti) 4. Francia 158.183 (21.856 morti) 5. Germania 153.584 (5.577 morti) 6. Gran Bretagna 143.464 (19.506 morti) 7. Turchia 101.790 (2.491 morti) 8. Iran 88.194 (5.574 morti) 9. Cina 82.804 (4.632 morti) 10. Russia 68.622 (615 morti) 18.16 Di seguito il quadro complessivo delle cifre in Italia, aggiornato a venerdì 24 aprile: TOTALE CONTAGI IN ITALIA ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : negli Stati Uniti il maggior numero di contagi nel mondo

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : scende il numero dei pazienti in terapia intensiva

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : in Italia 3021 nuovi contagi - 2922 i guariti (Di venerdì 24 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 18.42 CLASSIFICA CONTAGINEL MONDO (PRIMI 10 PAESI): 1. USA 890.719 (50.836 morti) 2. Spagna 219.764 (22.524 morti) 3. Italia 192.994 (25.969 morti) 4. Francia 158.183 (21.856 morti) 5. Germania 153.584 (5.577 morti) 6. Gran Bretagna 143.464 (19.506 morti) 7. Turchia 101.790 (2.491 morti) 8. Iran 88.194 (5.574 morti) 9. Cina 82.804 (4.632 morti) 10. Russia 68.622 (615 morti) 18.16 Di seguito il quadro complessivo delle cifre in Italia, aggiornato a venerdì 24 aprile: TOTALE CONTAGI IN ITALIA ...

DiMarzio : Ribadita la linea #UEFA: provare a concludere sul campo i campionati nazionali. In caso di impossibilità varranno i… - Internazionale : Gli effetti del lockdown sulla qualità dell’aria sono evidenti. Lo smog è praticamente scomparso a New Delhi, consi… - fanpage : Galli: “Per analisi di massa il test rapido è l’unico possibile” #24aprile - radiopopmilano : L'intero comparto culturale sta subendo un impatto durissimo per le restrizioni dovute al coronavirus... e, nello s… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Ritorno agli allenamenti in seguito al via libera del Ministero della Salute: la posizione della Liga spagnola?? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Coronavirus LIVE - Coronavirus: più guariti che attualmente contagiati, ieri 7 decessi, novità sulle riaperture PadovaOggi Coronavirus, a Parigi i graffiti raccontano la quarantena

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Coronavirus, in Turchia si festeggia la Giornata dei bambini

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...