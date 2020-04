LIVE Coronavirus | notizie in DIRETTA | Papa | “Preghiamo per studenti e insegnanti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 07.44: “Preghiamo per gliche devono lavorare tanto per fare lezione viainternet e altre vie mediatiche”. Questo il primo pensiero diFrancesco durante la messa quotidiana a Santa Marta. 07.36: Secondo il bilancio fornito dalla Johns Hopkins University, nel mondo sono ormai stati superati i 2,7 milioni di casi di, con quasi 191 mila morti. I contagi sono stati finora 2.709.408 mentre i decessi 190.858. 07.25: Gli Stati Uniti si stanno avvicinano al triste primato dei ...