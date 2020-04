LIVE Coronavirus | notizie in DIRETTA | Gli scienziati rispondono per le rime a Trump

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 08.54: Sono i suggenti che arrivano dal presidente Usa Donald, che indica come si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se sono efficaci nel contrastare il virus. L’indicazione ha scatenato numerose polemiche. Molti esperti definiscono “irresponsabile e pericoloso” il suggento diperché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio. 08.51: Molti operatori sanitari, ...