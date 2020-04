LIVE Coronavirus, notizie in DIRETTA: calo degli ammalati in Italia, si viaggia verso la fase 2 (Di venerdì 24 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 20.40 Più della metà delle Regioni Italiane fanno segnare un calo dei malati per il Coronavirus. Dai dati della Protezione civile emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in 11 Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Liguria Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta. 20.30 Il 28 aprile il Tesoro offrirà in asta Bot a 6 mesi per un importo massimo di 7 miliardi di euro e Bot a 3 mesi fino a 3,5 miliardi. Lo ha comunicato il ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : calo dei malati nella metà delle Regioni - annunciata asta dei Bot

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : stop al calcio in Olanda. Boom di guariti in Italia

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : calo degli ammalati in Italia - si viaggia verso la fase 2 (Di venerdì 24 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 20.40 Più della metà delle Regionine fanno segnare undei malati per il. Dai dati della Protezione civile emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in 11 Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Liguria Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta. 20.30 Il 28 aprile il Tesoro offrirà in asta Bot a 6 mesi per un importo massimo di 7 miliardi di euro e Bot a 3 mesi fino a 3,5 miliardi. Lo ha comunicato il ...

DiMarzio : Ribadita la linea #UEFA: provare a concludere sul campo i campionati nazionali. In caso di impossibilità varranno i… - Internazionale : Gli effetti del lockdown sulla qualità dell’aria sono evidenti. Lo smog è praticamente scomparso a New Delhi, consi… - fanpage : Galli: “Per analisi di massa il test rapido è l’unico possibile” #24aprile - danceandsound : RT @RadioSavana: Live da Roma. I ragazzi di #CasaPound stanno distribuendo generi alimentari a centinaia di famiglie italiane in difficoltà… - maxangeletti : RT @valigiablu: Dal nostro feed live -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Coronavirus LIVE - Coronavirus: più guariti che attualmente contagiati, ieri 7 decessi, novità sulle riaperture PadovaOggi Coronavirus, Facebook lancia videochiamate di gruppo: in Italia tra pochi giorni. In arrivo altri “potenziamenti da lockdown”

Nel momento in cui l’emergenza da Covid-19 sembra aver cambiato le abitudini di comunicazione in tutti il mondo e ... che potranno essere contrassegnati come “solo online” e che presto potranno ...

Facebook lancia Messenger Rooms per le videochat di gruppo. E su WhatsApp ci si potrà collegare in 8

«Nell’ultimo periodo c’è stata una domanda crescente di video in tempo reale su Facebook – si legge in una nota diffusa dall'azienda di Menlo Park – Le videochiamate su Messenger e WhatsApp sono ...

Nel momento in cui l’emergenza da Covid-19 sembra aver cambiato le abitudini di comunicazione in tutti il mondo e ... che potranno essere contrassegnati come “solo online” e che presto potranno ...«Nell’ultimo periodo c’è stata una domanda crescente di video in tempo reale su Facebook – si legge in una nota diffusa dall'azienda di Menlo Park – Le videochiamate su Messenger e WhatsApp sono ...