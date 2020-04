L’Italia è grande: Michele Piccirillo, il re pugliese dei pesi welter (Di venerdì 24 aprile 2020) Nella storia recente del pugilato italiano, uno dei nomi di certo più conosciuti è stato quello di Michele Piccirillo, che proprio nello scorso mese di gennaio ha tagliato il traguardo dei cinquant’anni di età. Le sue origini sono di Modugno: non il cantante, che pure era anch’egli pugliese e della provincia di Bari, ma la città, di poco meno di 40.000 abitanti. Al suo nome si lega una lunga scia di successi a cavallo tra gli Anni ’90 e i 2000 nei pesi welter, tra cui vari titoli mondiali in diverse categorie. Nato il 29 gennaio 1970, Piccirillo nasce in una famiglia che ha già nel sangue la nobile arte. Ad avviarlo al pugilato è il padre, Scipione, che di boxe era già maestro. La sua parabola professionistica comincia nel 1992, quando debutta a Ponte San Giovanni, un luogo in provincia di Perugia per il quale si dibatte ... Leggi su oasport L’Italia è grande : il mito di Nedo Nadi - il più grande polivalente della storia della scherma

