L' infettivologo | Il coronavirus ha perso potenza

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 24 aprile 2020) Valentina Dardari A dirlo è l’Matteo Bassetti dell’ospedale San Martino di Genova. I pazienti che arrivano adesso hanno una complessità molto più bassa Secondo l’Matteo Bassetti, per nove anni direttore della clinica di malattie infettive dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, e da pochi mesi nuovo direttore dell’Unità operativa della clinica malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, ilstarebbe perdendo la sua. In una intervista a La Verità, Bassetti ha spiegato che si vede “una diminuzione complessiva del numero dei casi, e questo è un dato continuo, accertato e costante". Secondo Bassetti il virus perdeInoltre i pazienti che arrivano in ospedale negli ultimi giorni presentano una complessità molto ...