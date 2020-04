Linda Gastaldello in una lezione di fitness spirituale per #VFQuarantineStories (Di venerdì 24 aprile 2020) Appuntamento nel palinsesto delle #VFQuarantineStories, conversazioni a distanza con personaggi amici di Vanity Fair, con Linda Gastaldello, ideatrice del metodo di fitness spirituale 2RISE, che ha guidato la giornalista Alessandra Paudice in una lezione in diretta Instagram. Leggi su vanityfair #VFQuarantineStories : Linda Gastaldello - alle 19 - in diretta IG per una lezione di fitness spirituale

«Monday Vibrations» con Linda Gastaldello wellness coach (Di venerdì 24 aprile 2020) Appuntamento nel palinsesto delle #VFQuarantineStories, conversazioni a distanza con personaggi amici di Vanity Fair, con Linda Gastaldello, ideatrice del metodo di fitness spirituale 2RISE, che ha guidato la giornalista Alessandra Paudice in una lezione in diretta Instagram.

Inprimeit : #VFQuarantineStories: Linda Gastaldello, alle 19, in diretta IG per una lezione di fitness spirituale… - zazoomblog : #VFQuarantineStories: Linda Gastaldello alle 19 in diretta IG per una lezione di fitness spirituale - #… -

Ultime Notizie dalla rete : Linda Gastaldello #VFQuarantineStories: Linda Gastaldello, alle 19, in diretta IG per una lezione di fitness spirituale Vanity Fair Italia