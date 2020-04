L’incredibile mozione di sfiducia della Lega per Gualtieri sul MES (Di venerdì 24 aprile 2020) “La Lega già oggi depositerà alla Camera e al Senato una mozione di sfiducia al ministro Gualtieri“, ha annunciato in Aula alla Camera Massimo Garavaglia, al termine delle dichiarazioni di voto sul Cura Italia sul quale la Lega voterà “no”. I capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari dettagliano meglio i contenuti dell’atto: “Sostenere e appoggiare il Mes senza aver consultato le Camere è un atto contro la legge, contro il Parlamento, un crimine contro l’Italia, contro l’interesse nazionale, contro il futuro dei nostri figli”. L’incredibile mozione di sfiducia della Lega per Gualteri sul MES C’è un dettaglio in tutto questo: Gualtieri non ha sostenuto né appoggiato il MES. Di più: il ministro dell’Economia di per sé non può né ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020) “Lagià oggi depositerà alla Camera e al Senato unadial ministro“, ha annunciato in Aula alla Camera Massimo Garavaglia, al termine delle dichiarazioni di voto sul Cura Italia sul quale lavoterà “no”. I capigruppoMassimiliano Romeo e Riccardo Molinari dettagliano meglio i contenuti dell’atto: “Sostenere e appoggiare il Mes senza aver consultato le Camere è un atto contro la legge, contro il Parlamento, un crimine contro l’Italia, contro l’interesse nazionale, contro il futuro dei nostri figli”. L’incredibilediper Gualteri sul MES C’è un dettaglio in tutto questo:non ha sostenuto né appoggiato il MES. Di più: il ministro dell’Economia di per sé non può né ...

