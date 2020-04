L'imprenditore della farina: "Dopo il Covid il futuro è la specializzazione" (Di venerdì 24 aprile 2020) "è iniziata una nuova era. Non possiamo ragionare con strumenti del passato. C'è un economia pre-Covid e una post Covid, e il 2020 sarà un anno di passaggio". è netto Antimo Caputo, terza generazione al vertice di un'azienda napoletana che produce farine dal 1924, realtà ormai da 70 milioni di euro di fatturato con export in 70 Paesi del mondo. Prodotti di ogni tipo, anche gluten free nello stabilimento di Bergamo, per pizzerie, pasticcerie e ristorazione di alto livello. Caputo, in passato anche presidente del giovani industriali partenopei, all'AGI esplicita la sua ricetta per la ripresa. "Tutti viviamo una quotidianità senza sapere cosa accada, una sorta di limbo - ragiona - il settore alimentare è educato ai controlli sanitari; tracciabilità igiene, sanificazione, tutela della salute dei dipendenti sono una ... Leggi su agi Covid-19 - “Io - imprenditore - vi racconto come sono stato escluso dai fondi della Regione Lazio”

Sono le Venti (Nove) - dai costi della “nave di Toti” per i malati Covid all’imprenditore che aumenta i salari : rivedi il programma di Peter Gomez

Liguria - multato imprenditore di Bergamo Era all’ingresso della sua seconda casa (Di venerdì 24 aprile 2020) "; iniziata una nuova era. Non possiamo ragionare con strumenti del passato. C'; un economia pre-e una post, e il 2020 sarà un anno di passaggio".; netto Antimo Caputo, terza generazione al vertice di un'azienda napoletana che produce farine dal 1924, realtà ormai da 70 milioni di euro di fatturato con export in 70 Paesi del mondo. Prodotti di ogni tipo, anche gluten free nello stabilimento di Bergamo, per pizzerie, pasticcerie e ristorazione di alto livello. Caputo, in passato anche presidente del giovani industriali partenopei, all'AGI esplicita la sua ricetta per la ripresa. "Tutti viviamo una quotidianità senza sapere cosa accada, una sorta di limbo - ragiona - il settore alimentare; educato ai controlli sanitari; tracciabilità igiene, sanificazione, tutelasalute dei dipendenti sono una ...

sbonaccini : Il cordoglio della @RegioneER per la scomparsa di Giuseppe Gazzoni Frascara. Imprenditore e grande presidente del B… - TgrCalabria : #cosenza Sequestrata piazza Bilotti, opera simbolo della città. 13 avvisi di garanzia della Dda di Cz che indaga su… - RegioneER : Il cordoglio della @RegioneER per la scomparsa di Giuseppe Gazzoni Frascara. Il presidente @sbonaccini: Imprenditor… - flodanesi : RT @Alex70Fa: 3° suicidio di Imprenditore in 15 gg. Quanti ne succederà in questa crisi il #GovernoDeiTraditori? Pres. #Mattarella, sarà ri… - paolo72782199 : RT @Alex70Fa: 3° suicidio di Imprenditore in 15 gg. Quanti ne succederà in questa crisi il #GovernoDeiTraditori? Pres. #Mattarella, sarà ri… -

Ultime Notizie dalla rete : imprenditore della L'imprenditore della farina: "Dopo il Covid il futuro è la specializzazione" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Coronavirus Umbria, anche Brunello Cucinelli stanco della quarantena. Cosa ha detto a Un giorno da pecora

Coronavirus in Umbria, anche il re del cachemire Brunello Cucinelli stanco della quarantena. E' stato lo stesso imprenditore a confessarlo a Un giorno da pecora, su Rai Radio1. E come sta andando la v ...

“Il prodotto dell’ultima vendemmia 2019 è rimasto quasi interamente in giacenza”. Gianfelice d’Alfonso del Sordo scrive a Mattarella

il docente economista ed imprenditore cantiniere Piero Mastroberardino ha lanciato un grido di allarme per tutti quelle piccole etichette di qualità, che non hanno ancora accesso ai mercati esterni ...

Coronavirus in Umbria, anche il re del cachemire Brunello Cucinelli stanco della quarantena. E' stato lo stesso imprenditore a confessarlo a Un giorno da pecora, su Rai Radio1. E come sta andando la v ...il docente economista ed imprenditore cantiniere Piero Mastroberardino ha lanciato un grido di allarme per tutti quelle piccole etichette di qualità, che non hanno ancora accesso ai mercati esterni ...