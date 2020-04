"L'Europa ha fatto tutto il possibile". Renzi entusiasta per l'accordo: un buon motivo per avere paura (Di venerdì 24 aprile 2020) Se il plauso di Matteo Renzi è incondizionato, a tutto tondo, è lecito farsi venire dei dubbi. Un plauso, quello del fu rottamatore, rivolto all'Europa a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella del 23 aprile. Si discuteva dall'accordo raggiunto in Europa sugli aiuti ai paesi per il coronavirus, tra Mes e Recovery Fund, e il leader di Italia Viva non ha alcun dubbio: "L'Europa ha fatto tutto quello che doveva fare. L'intervento sulla Bce, l'intervento sulla Bei, ha tolto il patto di stabilità, ha attivato SURE e oggi ha messo in campo il recovery fund". E ancora, sul Mes, Renzi aggiunge che si tratta di "un semplice prestito di 37 miliardi da investire sulla sanità a condizioni stroardinariamente light". accordo perfetto, secondo Renzi. Come detto, ragione di per sé valida per dubitare di tale ... Leggi su liberoquotidiano L’Oms definisce «tragedia inimmaginabile» il fatto che in Europa la metà dei morti sia nelle Rsa

