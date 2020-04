Letterine fai da te per la festa della mamma | semplici ma con amore!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 24 aprile 2020) Volete stupire la vostracon regalo che viene dal vostro cuore? Ecco qualche meravigliosa idea per realizzare delle magnifichepiene d’amore. 1.Una scatola in una letterina piena di cuoricini Per decorare un normale foglio bianco potete creare una scatola di cartone in rilievo piena di cuoricini colorati. L’effetto sorpresa sarà garantito. Fonte immagine 2.Foto tutorial per realizzare una scatola in una letterina piena di cuoricini Per realizzare questo progetto vi serviranno: un foglio bianco, un cartoncino marrone, un paio di forbici, un taglierino,colla, un pennarello nero, un righello e dei cuoricini colorati fatti con dei fogli di carta. Dopo aver scritto a mano o con il computer il messaggio di auguri disegnate con il righello ed il pennarello nero sul cartoncino marrone le varie parti che vi serviranno per comporre la scatola. Incollare ...