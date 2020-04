L'esperto: "Per difenderci dal coronavirus meglio evitare le lenti a contatto" (Di venerdì 24 aprile 2020) Non bisogna proteggere sono naso e bocca contro il coronavirus. Bisogna fare attenzione anche agli occhi. E all’utilizzo delle lenti a contatto. Molti pazienti con COVID-19 presentano una congiuntivite, e di recente il virus è stato isolato nelle lacrime dei pazienti. Qualche precauzione, quindi, va presa. Si sospetta che l’esposizione a un malato senza un’adeguata protezione degli occhi, possa aver determinato molte delle infezioni che si sono verificate presso la Wuhan Fever Clinic lo scorso gennaio.“Il SARS CoV-2 può dar luogo anche ad una congiuntivite virale - spiega il professor Stanislao Rizzo, Ordinario di Oftalmologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore della UOC Oculistica del Gemelli - perché questo virus sembra avere un certo tropismo per la congiuntiva, come succede anche con altri virus, come ... Leggi su huffingtonpost Barba e coronavirus - è da tagliare? La risposta dell’esperto

