Le “ragazze di Salò” | nell’aprile del ’44 nacque il Servizio ausiliario femminile | il

(Di venerdì 24 aprile 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo un ricordo delle Ausiliarie della Rsi di Luciana Pennesi. Il Saf fu istituoto il 18 aprile del 1944 con decreto ministeriale IlS.A.F. è la formazione militare che in proporzione agli altri martiri ha pagato il più alto contributo di sangue. Essoda uno slancio generoso e ideale, contro il “tradimento” Badogliano dell’8 Settembre 1943 per la difesa dell’onore d’Italia. A Milano, piazza S. Sepolcro, circa seicento giovani donne si radunarono spontaneamente, chiedendo di essere arruolate. Situazioni analoghe si verificarono in altre città, nelle quali si costituirono spontaneamente gruppi femminili presso i comandi militari. Così si andò concretizzando l’idea di arruolamentonell’Esercito repubblicano. Si organizzarono ...