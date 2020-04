Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: il bollettino con tutti i dettagli per il weekend del 25 Aprile (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni per i prossimi giorni. Domani al Nord: addensamenti compatti sui rilievi alpini e sulla Liguria con locali, deboli rovesci fino alle prime ore serali; sulle restanti zone cielo generalmente sereno salvo velature sparse. Centro e Sardegna: sull’isola nuvolosità irregolare in intensificazione pomeridiana con piogge e rovesci dalla serata sul settore centromeridionale; sulle regioni peninsulari ampio soleggiamento con poche nubi, in aumento serale su bassa Toscana, Umbria occidentale, Lazio e rilievi abruzzesi. Sud e Sicilia: formazioni nuvolose basse al primo mattino sulle coste tirreniche peninsulari, in successivo dissolvimento; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone con velature in arrivo dalla serata sempre sulle aree tirreniche, più compatte sulla Sicilia occidentale, dove ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo Toscana : cielo sereno nel weekend del 25 Aprile

Le previsioni meteo di sabato 25 aprile

Meteo - le previsioni di domenica 22 marzo (Di venerdì 24 aprile 2020) Il Serviziodell’Aeronauticacomunica leper i prossimi giorni. Domani al Nord: addensamenti compatti sui rilievi alpini e sulla Liguria con locali, deboli rovesci fino alle prime ore serali; sulle restanti zone cielo generalmente sereno salvo velature sparse. Centro e Sardegna: sull’isola nuvolosità irregolare in intensificazione pomeridiana con piogge e rovesci dalla serata sul settore centromeridionale; sulle regioni peninsulari ampio soleggiamento con poche nubi, in aumento serale su bassa Toscana, Umbria occidentale, Lazio e rilievi abruzzesi. Sud e Sicilia: formazioni nuvolose basse al primo mattino sulle coste tirreniche peninsulari, in successivo dissolvimento; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone con velature in arrivo dalla serata sempre sulle aree tirreniche, più compatte sulla Sicilia occidentale, dove ...

amtoscana : Previsioni meteo Toscana - 24/04/2020 10:00 - LAMMA - - ProtCivComuneFi : Previsioni oggi #meteo #Lamma #firenze: sereno min 13 max 23 - intoscana : RT @ProtCivileRT: Previsioni #meteo in #Toscana per oggi #24aprile, a cura di @flash_meteo Per maggiori dettagli: - AllertApc : RT @Pre_Temp: ??? Qualche possibilità di rovesci specie sulle aree montuose dell'#Italia nella giornata odierna, grazie a correnti fresche e… - ProtCivileRT : Previsioni #meteo in #Toscana per oggi #24aprile, a cura di @flash_meteo Per maggiori dettagli:… -